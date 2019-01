Deel dit artikel:













Brandende auto in Axel, politie vermoedt brandstichting

Aan de Mozartstraat in Axel heeft afgelopen nacht brand gewoed in een auto. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Brandweerwagen (foto: HV Zeeland) De brand in de Mozartstraat werd rond 4.00 uur ontdekt. De Axelse brandweer rukte met spoed uit om de brandende personenauto te blussen, maar bij aankomst stond het voertuig al voor een groot deel in brand. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en vraagt, omdat brandstichting nadrukkelijk niet wordt uitgesloten, getuigen om zich te melden.