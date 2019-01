Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hardleerse drugsrijder kruipt met drugs op en zonder rijbewijs achter het stuur

Een automobilist uit Vlissingen is opnieuw betrapt op rondrijden onder invloed van drugs, dat terwijl zijn rijbewijs eerder al om die reden was ingevorderd. In zijn auto werden bovendien meerdere soorten harddrugs gevonden.

Drugstest van de politie, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De agenten die de 38-jarige man uit Vlissingen zagen rijden wisten dat hij zijn rijbewijs kwijt was en besloten hem daarom gistermiddag rond 12.45 uur op de Molenstraat staande te houden. In de auto vonden ze onder meer twintig amfetamine pillen, 10 milliliter GHB en nog wat cocaïne en amfetamine. Speekseltest Uit een speekseltest bleek dat de man op dat moment ook onder invloed was van meerdere soorten drugs. Om nauwkeurig te bepalen welke drugs de man in welke hoeveelheden gebruikt heeft, is een bloedmonster afgenomen door een GGD-arts. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat dat bloedmonster nu onderzoeken. Tegen de Vlissinger wordt voor de verschillende vergrijpen proces-verbaal opgemaakt. De in zijn auto gevonden drugs zijn in beslag genomen. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.