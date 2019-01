Marcelle de Kam nieuwe bondscoach eventing

NK eventing (foto: Eventingphoto)

De Kam is de opvolgster van Jan van Beek die vorig jaar overleed. Marcelle de Kam was zelf actief op diverse EK's en won in 2017 nog brons met het Nederlands team.



Ze heeft een eigen eventingstal en is partner van Domburg Holiday Resort Stables. Eventing is een combinatie van springen, dressuur en een cross door de natuur.