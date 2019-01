Jorden Takiddine nieuwe trainer Koewacht

Trainerscarrousel Amateurvoetbal (foto: OZ)

Het is voor Jorden Takiddine zijn eerste club als hoofdtrainer van een eerste elftal. Momenteel is hij werkzaam als trainer van het tweede elftal van Philippine. Koewacht meldt met Takiddine te hebben gekozen voor een jonge, enthousiaste en ambitieuze trainer. Takiddine heeft bij Koewacht een meerjarig contract getekend.



Takiddine heeft als speler gespeeld bij clubs als HVV'24, SSV'65, Terneuzen, RIA W en in de jeugd van profclub NAC.