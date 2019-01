Bouzambou scoort bij debuut in Indonesië

(foto: Facebook Said Bouzambou)

Bouzambou en El Hattach vertrokken in december bij Groene Ster om hun geluk te beproeven in de Indonesische competitie. De Zeeuwen, die afgelopen zomer tijdens een toernooi al eens uitkwamen voor hun nieuwe club, wonnen vandaag de eerste competitiewedstrijd met 6-2 van Pegasus Sambas.



Belangrijke goals

Bij rust stond de thuisploeg nog met 1-2 achter, maar door twee treffers van Bouzambou kort na rust wist Kebumen op voorsprong te komen. Bouzambou scoorde ook nog het vijfde doelpunt van de middag voor zijn ploeg. Daarna wist de ploeg die uitkomt in de Pro Futsal League van Indonesië de overwinning over de streep te trekken.