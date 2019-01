'Sabotage Walcherse mountainbikeroute is levensgevaarlijk'

Sinds 2014 willen de bikers van MTB vereniging 'de Zeeuwse Kust' een vaste route over Walcheren. Een route die dwars door de drie Walcherse gemeenten loopt. In de gemeente Vlissingen is al 33 kilometer gerealiseerd en ook in Middelburg krijgen de paden vorm. Rondom de sportvelden van Zeelandia Middelburg werden een aantal paden voorzien van schelpen. zo'n 15 vrijwilligers, waaronder de leden van Fiets Groep Middelburg liepen af en aan met kruiwagens.

Lange adem

Richard van Ommeren van 'de Zeeuwse Kust' is blij dat verschillende verenigingen meedoen met het plan. Nu er toestemming is van de gemeente Middelburg is er straks nog maar één hobbel te nemen: de gemeente Veere. Het is een project van de lange adem, volgens Van Ommeren:" Doordat je te maken hebt met veel verschillende overheden gaat er nog wel wat tijd in zitten."

En dan zijn er ook nog de tegenstanders van de route. Die nemen soms maatregelen waardoor niet alleen de mountainbiker, maar ook andere gebruikers van de paden in gevaar kunnen komen. In het Nollebos gebeurde het dat er van alles op de route werd gegooid en zelfs een draad werd gespannen over het pad. Van Ommeren liet daardoor zijn zoontje niet meer voorop rijden tijdens het fietsen door het bos.

Tak over het pad gelegd om fietsers te stoppen (foto: omroep zeeland)

En nu worden ook op het Middelburgse traject takken en dergelijke expres over de paden gelegd. Het laat raden wie dit doet. De hondenbezitters die hun dieren daar los mogen laten lopen hadden de meeste bezwaren tegen de komst van de route, zegt Van Ommeren, maar hij kan zich niet voorstellen dat wie dan ook de fietsers in gevaar wil brengen op deze manier.

Ruimte genoeg

De route in de wijk Veersche Poort in Middelburg loopt door bosjes om de sportvelden heen en op en over de geluidswal aan de N57. Op het eerste gezicht blijft er ruimte genoeg voor iedereen om te wandelen, fietsen en de hond uit te laten.

Vrijwilligers werken aan de mountainbike route (foto: omroep zeeland)

Na het traject in Middelburg komen er nog stukken in de gemeente Veere zoals bij Oostkapelle. Als alles meezit dan hoopt 'de Zeeuwse Kust' aan het eind van het jaar de wens van de leden te laten uitkomen: een vaste, het liefst aaneengesloten veilige route over heel Walcheren.

Scheldpenzand voor de mountainbikeroute (foto: omroep zeeland)

