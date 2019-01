Nijmeegs dispuut blijft welkom in Hulst, ondanks ophef over onsmakelijke ontgroening

Reynaertmonument bij de Gentse Poort in Hulst (foto: Vitaly Volkov)

Bij hun ontgroening kregen de aspirant-leden discutabele opdrachten mee, meldt het regionale dagblad De Gelderlander. Die krant heeft brieven in handen waarin staat dat de studenten onder meer in een meisjeskleedkamer moesten filmen, een fiets ombouwen tot aangereden Stint 'inclusief schoolspullen en ketchup' en ze moesten bovendien 'de lelijkste hoer' van Hulst zien te verleiden.

Die ontgroening vindt ieder jaar plaats in Hulst omdat het dispuut zijn naam ontleent aan de vos uit het middeleeuwse verhaal 'Van den Vos Reynaerde', en het Zeeuwse stadje zich er graag op voorstaan dat het oorspronkelijke verhaal zich in de omgeving van Hulst afspeelde. De aspirant-leden van het kleine Nijmeegse herendispuut komen daarom ieder jaar in december naar Hulst voor hun ontgroening.

Achtergebleven op een vastgelopen printer

De gebruikte opdrachten zijn nu uitgelekt, omdat de brief was achtergebleven op een vastgelopen printer van de Radboud Universiteit. Dat is zeldzaam, want meestal zijn ontgroeningsrituelen van studentenverenigingen en -disputen een streng bewaakt geheim.

In de uitgelekte brief staan opdrachten als: "U Verkleedt uw fietsen als aangereden Stint, hier ontbreken de schoolspullen en ketchup natuurlijk niet", "Verder maakt U een sfeerimpressie van het zwembad. Natuurlijk mogen de beelden van de meisjeskleedkamer niet ontbreken..." en "Bier en vrouwen zijn natuurlijk een geweldige combinatie, voor elke student. (...) In de kroeg zoekt u de lelijkste hoer op en zet haar in het zonnetje door bij haar een lapdance uit te voeren."

Ludiek bedoeld

In een reactie zegt het dispuut dat de opdrachten ludiek bedoeld waren en dat er niet daadwerkelijk gefilmd is in een meisjeskleedkamer of met een tot Stint omgebouwde fiets door Hulst is gereden. De opdrachten zouden gezien moeten worden in het licht van de satirische toon van 'Van den Vos Reynaerde'. In die tekst staan volgens het dispuut namelijk ook meerdere 'vulgaire passages' over maatschappelijke kwesties uit die tijd.

Ook burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst zegt in een reactie dat de studenten geen wetten hebben overtreden. Ze zijn volgens Mulder dan ook volgend jaar gewoon weer welkom. "Ze komen hier al jaren, volgens mij al sinds de jaren zeventig, en in al die tijd hebben we altijd een goede samenwerking gekend met de leden van het dispuut en zijn er nog nooit problemen geweest."

Uit hun verband gerukt

Volgens Mulder zijn deze opdrachten nu uit hun verband gerukt. "Ze krijgen een waslijst van opdrachten die ze op een sluwe manier moeten zien uit te voeren. En dan zitten er wat grappen tussen die niet voor andermans ogen bestemd zijn die door een buitenstaander als hard of seksistisch gezien kan worden. Dan denk ik: waar gaat dit over? Ik vind het echt zonde voor het dispuut."

De Radboud Universiteit laat weten dat de universiteit inmiddels in gesprek met het bestuur van Reinaert over deze kwestie. Maar een woordvoerder van het dispuut zegt in De Gelderlander niet van plan te zijn om excuses te maken. "Ja, die grap over de Stint was misplaatst, maar nogmaals: er is nooit iets strafbaars gebeurd. Het ging om een inside-joke en over smaak valt niet te twisten."