De Bruijn wint derde partij op NK Driebanden, maar is wel uitgeschakeld

Jean-Paul de Bruijn heeft nog enigszins de eer gered op het NK Driebanden in Berlicum. De biljarter uit Hulst won in 22 beurten met 40-24 van Raymund Swertz. De Bruijn was door zijn twee eerdere nederlagen in de poule al uitgeschakeld voor een plek in de kwartfinale.

Jean Paul de Bruijn (foto: OZ) De Bruijn verloor donderdag in zijn eerste partij kansloos van Thérèse Klompenhouwer. Na 23 beurten was het 40-18 voor de enige vrouw in het deelnemersveld. Vrijdag speelde De Bruijn een stuk beter maar ging hij toch onderuit tegen Dave Christiani. Na een snelle achterstand wist hij nog terug te vechten tot 30-30, maar daarna wist De Bruijn geen carambole meer te maken.