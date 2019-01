Museum voor het Thoolse zangduo Anita en Ed

Antia en Ed met José Polman (foto: Omroep Gelderland)

José Polman uit Doornenburg is al jaren misschien wel de allergrootste fan van Anita en Ed. In 2010 richtte ze al een kamer in haar huis in als mini-museum ter ere van Anita en Ed. Helaas ging dit echter ter ziele toen José onlangs binnen Doornenburg verhuisde. Maar de ware fan laat zich niet kennen en dus kwam er in het nieuwe huis opnieuw een mini-museum.

De ruimte staat vol met honderden foto's, cd's en andere spulletjes die te maken hebben met Anita en Ed. Voor de opening reisden de twee idolen vandaag zelf naar Gelderland. José Polman is daar apetrots op. "Dat vind ik echt een enorme eer, dat ze helemaal voor mij uit Zeeland komen."

De hele ruimte staat vol met 'Anita & Ed-spulletjes' (foto: Anita Kouwenhoven)