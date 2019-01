Hoek begint nieuwe jaar met ruime overwinning

De nieuwe trainer van Hoek, Hugo Vandenheede (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor Hoek niet alleen de eerste wedstrijd na de winterstop, maar ook de eerste officiële wedstrijd onder de nieuwe trainer Hugo Vandenheede. En al gelijk is er sprake van een relletje, want verdediger Lionel Fitsch vertrok al na de wedstrijdbespreking van sportpark Denoek omdat hij zijn basisplaats kwijt was. Wat de gevolgen van zijn actie zijn zal later deze week blijken.



Hoek begon sterk aan de wedstrijd en dat leidde al snel tot een doelpunt van Kyle Doesburg, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch was het Hoek dat op voorsprong kwam toen Rik Impens in de 13e minuut uit een voorzet van Reguillo Vandepitte de 1-0 binnenwerkte. Zes minuten later verdubbelde Gert-Jan van Leiden uit een vrije trap van Gianni Tiebosch de score. Zowel Hoek als Harkemase Boys kregen nog kansen, maar voor de rust werd er niet meer gescoord.

Doesburg

Ook na rust wist Harkemase Boys niet te scoren, terwijl Hoek dat wel deed middels twee treffers van Kyle Doesburg. Het gaf Vandenheede de gelegenheid om Karim Bannani zijn debuut te laten maken. De oud-prof van FC Dordrecht kwam Gianni Tiebosch vervangen. Kyle Doesburg staat door zijn twee doelpunten nu op een totaal aantal van 13 treffers, en daarmee evenaart hij het aantal doelpunten dat hij vorig seizoen in een heel seizoen maakte. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was hem dan ook een publiekswissel gegund. Hij werd vervangen door Yves Nyemb.



Door de overwinning stijgt Hoek een plaats op de ranglijst en gaat het over DVS'33 heen naar de derde plaats.



Later vanavond kunt u hier de samenvatting van de wedstrijd bekijken.

Scoreverloop

1-0 Impens (13)

2-0 Van Leiden (19)

3-0 Doesburg (62)

4-0 Doesburg (77)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, Van Leiden, Chergui, Vandepitte, Constansia (Wijkhuijs/90), Impens, De Jager, Doesburg (Nyemb/87), Tiebosch (Bannani/63)