Tim Pleijte wint voor de vijfde maal de Deltacross

Tim Pleijte wint Deltacross (foto: Facebook Erwin Adan)

Pleijte ging in zijn eerste wedstrijd van het jaar de strijd aan met Tim van den Broeke. De zege ging uiteindelijk naar eerstgenoemde. Het was voor Pleijte zijn vijfde overwinning in Westenschouwen. Eerder won hij de cross al in 2009, 2012, 2015 en 2017. Titelverdediger Erwin Harmes deed niet mee aan deze editie van de Deltacross. Hij is nog herstellende van een blessure aan zijn voet na een ongelukje bij het koken.

Uitslag Deltacross Mannen

Naam loper Plaats Tijd 1. Tim Pleijte Vlissingen 39.11' 2. Tim van den Broeke Vlissingen 39.22' 3. Job de Feijter Hulst 41.12'

Dames

Monica Sanderse uit Vlissingen mocht voor de eerste keer het zegegebaar maken in de Deltacross. Dat deed ze in een tijd van 47 minuten en 56 seconden. Daarmee bleef ze de Brabantse Paddy Herijgers en Frédérique Burkin ruim voor.

Uitslag Deltacross Vrouwen