Actievoerders gaan nu ook in Goes met gele hesjes aan de straat op

De Goese actie was georganiseerd door dezelfde actievoerders die eerder protesteerden in Middelburg. Aan de naam Zeeuwse Gele Hesjes is inmiddels ook het woord 'Sociaal' toegevoegd, om de scheiding met de andere Zeeuwse gele hesjes te verduidelijken.

Belangen van grote bedrijven

Waar de actievoerders van de Zeeuwse Gele Hesjes Sociaal partijen als de VVD verwijten dat ze alleen de belangen van grote bedrijven behartigen en niet van de 'gewone man' en pleiten voor meer gelijkheid en solidariteit, is de kritiek van de andere Zeeuwse Gele Hesjes vooral gericht op immigratie en het Pact van Marrakesh. Die tweede groep organiseerde eerder de demonstraties in Vlissingen en Terneuzen.

De populariteit van de gelehesjesbeweging in Zeeland lijkt niet bepaald toe te nemen. Waar de Zeeuwse Gele Hesjes Sociaal in Middelburg nog konden rekenen op zo'n zeventig actievoerders, kwamen er vandaag in Goes maar zo'n 25 opdagen. Vooralsnog kent de beweging in onze provincie niet het animo van de gelehesjesbeweging in Frankrijk, waar de actievoerders met gele hesjes zich gesteund weten door het merendeel van hun landgenoten.

