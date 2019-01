Weer actie tegen biovergister in Rilland

Bijna 200 handtekeningen waren er rond het middaguur binnen. Veel klanten hoefden niet lang na te denken voor ze tekenden tegen de komst. "Ik wil niet leven in een dorp waar het hele dagen stinkt," zegt één van de ondertekenaars.

Overlast vrachtwagens

De biovergister moet komen te staan aan de Bathpolderdwarsweg in de buurt van het kassencomplex ten noorden van Rilland. Het comité is niet alleen bang voor de stank, maar ook voor het vele vrachtwagenverkeer dat iedere dag langs het dorp raast. Het zou gaan om dagelijks honderden voertuigen die onder meer mest naar de biovergister vervoeren.

Ook zijn de eigenaren van de naburige kassen bang voor schade. De aanvoer van het mest neemt ongedierte met zich mee, wat de kassen in kan vliegen en ziektes kan veroorzaken. Volgens het actie-comité moeten daardoor bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, terwijl veel tuinders in het gebied biologisch tuinieren.

De biovergister in Bemmel veroorzaakt veel stankoverlast (foto: Omroep Zeeland)

In het Gelderse Bemmel staat een biovergister die volgens omwonenden al anderhalf jaar veel stank veroorzaakt. Volgens de bewoners leven ze soms dagenlang in een verschrikkelijk rioollucht. Eigenaar Engie, ook de eigenaar van de vergister in Rilland, zegt dat ze voldoen aan de eisen en dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. In Rilland zou een ander soort vergister komen te staan, die geen stank zou veroorzaken. Het comité heeft daar geen vertrouwen in.

'Geen overlast'

Engie heeft eerder laten weten ervan overtuigd te zijn dat de vergister kan worden gebruikt zonder last of gevolgen voor de omgeving. Het dagelijks gemeentebestuur zei dat er verder dat er geen enkele andere plek in de gemeente is waar de vergister kan komen.

