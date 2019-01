Deel dit artikel:













Auto belandt in droge sloot bij Poortvliet, bestuurder ongedeerd

Een automobilist is in Poortvliet met auto en al een droge sloot ingereden. De bestuurder reed aan het einde van de middag over de Bartelmeetweg, toen hij vlakbij de T-splitsing met de Essendijkweg door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor en van de weg raakte.

Auto belandt in droge sloot Poortvliet (foto: HV Zeeland) De bestuurder werd onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en meegenomen. Tijdens de berging was de weg korte tijd afgesloten voor verkeer. De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen (foto: HV Zeeland)