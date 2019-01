Thoolse drugsverdachte opgepakt in Roosendaal

Drugsdealer in actie, in scène gezet (foto: Omroep Zeeland)

Iets verderop, op de Van Beethovenlaan, werd de auto van de Tholenaar aan de kant gezet. Bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten bijna 50 gram soft- en harddrugs en zo'n 800 euro aan contant geld.

Drugs en geld

De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De 21-jarige Tholenaar werd in de boeien geslagen en is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht.

Diezelfde avond werd in Bergen op Zoom een tweede drugsverdachte opgepakt, ditmaal ging het om een 19-jarige inwoner van Bergen op Zoom. Agenten zagen de auto van de Bergenaar rond 22.10 uur over de Mozartlaan rijden en zij wisten dat hij vaker was betrapt op drugsbezit, dus besloten ze de auto op de Parallelweg aan de kant te zetten voor een controle.

In beslag genomen

In de auto vonden de agenten 25 gram hasj en ruim 500 euro aan contant geld. De drugs en het geld werden in beslag genomen en de 19-jarige Bergenaar zit nog vast voor onderzoek.