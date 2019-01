Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vonkenregen door brand in berg snoeihout Kerkwerve

De brandweer van Schouwen-Duiveland is vannacht met meerdere wagens uitgerukt voor een buitenbrand in Kerkwerve. Er stond een berg snoeihout in brand.

(foto: Ab Duinhouwer) De brand woedde op het terrein van een boerderij bij de Heuvelsweg (N655). De blusploeg van Kerkwerve, de brandweer van Zierikzee en de waterwagen van Burgh-Haamstede zijn ingezet.

Volgens eeen van de Schouwse wijkagenten was er sprake van een vonkenregen. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.