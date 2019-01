Deel dit artikel:













Swift moet pas op de plaats maken na nederlaag

De korfballers van Swift uit Middelburg zijn er niet in geslaagd de topper in de overgangsklasse D tegen Fiks te winnen. In sporthal De Sprong verloor de ploeg van Dennis Plantinga met 21-24 waardoor de achterstand op koploper Fiks nu twee punten is.

Gijs Gillissen probeert de bal te veroveren (foto: Rien Paardekooper) De Middelburgers begonnen sterk aan de wedstrijd en pakten gelijk een voorsprong. Halverwege de wedstrijd kwam Fiks terug in de wedstrijd en nam bij rust een 10-11 voorsprong. In de tweede helft kwam Swift nog even dichtbij de bezoekers uit Oegstgeest bij een 20-21 stand. Fiks wist echter het beslissende gaatje te slaan om zo de koppositie in de overgangsklasse D te pakken. Door het gelijkspel van concurrenten Oranje Wit en Sporting Delta staat Swift in de overgangsklasse nu op een vierde plek op twee punten achterstand van Fiks.