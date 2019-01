Deel dit artikel:













Drankrijder zonder rijbewijs knalt met auto tegen lichtmast en bomen

Een dronken automobilist is gistermiddag in Koewacht met zijn auto tegen een lichtmast en twee bomen aangereden. De politie heeft 29-jarige inwoner van de gemeente Terneuzen opgepakt voor rijden onder invloed. Hij had bovendien geen rijbewijs.

Ademanalyse op het politiebureau (foto: ANP) De 29-jarige man verloor rond 15.45 uur op de kruising van de Boskreeklaan met de Emmabaan de macht over het stuur. De auto die hij bestuurde ramde een lichtmast, een boom en kwam tegen een tweede boom tot stilstand. De bestuurder raakte daarbij niet gewond. Bij een ademanalyse op het politiebureau blies de man 560 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dat is meer dan 2,5 keer de toegestane hoeveelheid, van 220 µg/l. Hij bovendien geen rijbewijs. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.