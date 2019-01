Politie zoekt voortvluchtige inbraakverdachte in Middelburg

Politieauto in de Buitenhove in Middelburg na inbraakpoging (foto: HV Zeeland)

Het gaat volgens de politie om een 'getinte jongen in donkere hoody'. Hij had een metalen voorwerp in zijn hand toen hij wegrende. De politie vraagt mensen die hem zien om 112 te bellen. Getuigen die meer over de zaak weten, maar waarbij de melding geen spoed heeft, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Rond 12.50 uur verstuurde de politie via Burgernet een oproep om naar de jongeman uit te kijken. Dit had vooralsnog geen resultaat, de inbraakverdachte werd niet opgespoord. Rond 13.20 uur werd de Burgernetactie weer beëindigd.

In welke woning de inbraakpoging werd gedaan is nog niet bekendgemaakt (foto: HV Zeeland)