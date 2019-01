'Het is verschrikkelijk dat je zomaar uit je huis kan worden gezet'

De erfpachttermijn voor de grond onder de bungalows liep eind 2018 af. De bewoners hadden eerder aangegeven de pachttermijn graag te willen verlengen. In een brief van Oostappen staat te lezen dat ook de eigenaar van de grond denkt aan een verlenging van de erfpacht. Er wordt onderzocht, zo staat te lezen, of de erfpacht voor 25 jaar kan worden afgegeven.

Maar net voor Kerstmis ontvingen de bewoners een nieuwe brief waarin staat de de erfpacht met maar één jaar wordt verlengd. Dat betekent dat de bewoners aan het einde van 2019 geen bungalow meer op die grond kunnen hebben.

Bij erfpacht hoeft de eigenaar de bouwgrond niet te kopen. Dat betekent dat een minder hoge hypotheek nodig is. Maar ook dat de eigenaar van een huis, niet de eigenaar is van de grond waarop dat huis is gebouwd.

Hedwig Bierens woont permanent in een bungalow. Het is onbegrijpelijk dat in Nederland iemand zomaar uit zijn huis kan worden gezet, vindt zij. "Ik huur de grond van Oostappen, maar het is wel mijn huis", zegt ze. "Ik moet nu eerst wachten op het geld dat ik van Oostappen krijg voor mijn bungalow, voordat ik naar een ander huis kan gaan kijken", vertelt ze. Wanneer ze dat geld precies krijgt is niet duidelijk, maar ze houdt er rekening mee dat daar maanden overheen gaan.

Toekomst

Oostappen Vakantieparken wil nog niet bekendmaken wat er gaat gebeuren met de grond die vrijkomt. Directielid Jos Mennen vindt dat één jaar genoeg tijd is om een nieuwe woning te vinden. "De bewoners zijn nu aan zet. Zij wisten dat dit kon gebeuren toen zij besloten om de grond in erfpacht te huren", zegt Mennen.