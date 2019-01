Hoek legt vijf spelers langer vast

Reguillo Vandepitte is een van de spelers die zijn contract heeft verlengd (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek is nog in gesprek met andere spelers uit de selectie, maar kan nog niet zeggen wanneer er meer informatie bekend wordt. Ook zullen er de komende dagen 'serieuze gesprekken' worden gevoerd met Lionel Fitsch, die gisteren rechtsomkeert maakte nadat hij hoorde dat hij tegen Harkemase Boys op de bank zou zitten. Er is nog niet bekend welke sancties de verdediger opgelegd krijgt.