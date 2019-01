GOES begint nieuwe jaar met nederlaag

Teleurstelling bij GOES (foto: Orange Pictures)

Na elf minuten spelen leek het een lange middag te gaan worden voor GOES nadat Mart de Kroo balverlies leed waar OSS'20 aanvaller Tony de Groot van wist te profiteren. Toch wist de ploeg van Rogier Veenstra de achterstand goed te maken na ruim een half uur spelen.

De nummer acht van de Derde Divisie begon na de gelijkmaker steeds meer druk te zetten, maar tot doelpunten leek het niet te leiden. Tot twee minuten voor rust toen Sherief Tawfik een corner binnen trapte en zo GOES met een voorsprong de rust in schoot.

Het goede gevoel van GOES na de eerste helft werd in de tweede helft al snel verstoord toen René Geerts van afstand de gelijkmaker binnen schoot. Hierna verloor de ploeg het initiatief waardoor OSS'20 via Tony de Groot voor de tweede keer de voorsprong pakte.

Ondanks enkele pogingen van GOES kwam deze voorsprong niet meer in gevaar waardoor de ploeg van Rogier Veenstra tegen de vierde nederlaag uit vijf wedstrijden aan loopt. Door de nederlaag blijft GOES op de achtste plek staan en ziet GOES het verschil met de zevende plek groeien.

Scoreverloop:

1-0 De Groot (11)

1-1 Schalkwijk (28)

1-2 Tawfik (43)

2-2 Geerts (48)

3-2 De Groot (64)

Opstelling GOES

Meulmeester, Besuijen, Hollemans, Tawfik, Dekker, Nguyen, De Winter, De Vlieger, Franse, Schalkwijk, De Kroo (Bank/71)