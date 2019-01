Open Zeeuws Kampioenschap Acrogym blijft maar groeien

In het Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland in Zierikzee werd het kampioenschap voor het eerst verdeeld over twee dagen vanwege de grote belangstelling. De teams, bestaande uit twee tot vier gymnasten, streden om de prijzen in diverse klassen en categorieën.

Toernooiwinst

Volgens kees Verkerke blijkt uit de uitslagen van dit open Zeeuwse kampioenschap dat de Zeeuwse acrogymmers het steeds beter gaan doen: "Verschillende Zeeuwse teams zijn niet alleen Zeeuws kampioen geworden, maar gingen er ook echt met de toernooiwinst vandoor. Met deelnemende verenigingen uit heel het land lijkt me dat een mooie ontwikkeling."

Hij ziet overigens nog ruimte genoeg voor nog veel meer deelnemers: "Al met al hoop ik er op dat we volgend jaar zo'n 150 teams mogen verwelkomen", aldus Verkerke.

Mikolaj is de enige jongen die meedoet aan het ZK Acrogym vandaag (foto: omroep zeeland)

Acrogym is een sport die gedomineerd wordt door meisjes en dames. "En toch doen er ook jongens mee", zegt Verkerke. "Gisteren twee en vandaag één."

Enige jongen

Dat blijkt de 15-jarige Mikolaj uit Bergschenhoek te zijn. Met ogenschijnlijk weinig moeite tilt hij zijn partner op en zet haar op zijn schouders. Hij zegt dat het reguliere gymmen hem begon te vervelen en dat hij bij Acrogym meer kwijt kan. Dat hij als enige jongen vandaag op een grote vrouwelijke belangstelling kan rekenen, neemt hij voor lief.

Prijsuitreiking bij ZK Acrogym (foto: omroep zeeland)

