Uitslagen amateurvoetbal 13 januari

GOES is de tweede seizoenshelft slecht begonnen. Het leidde een 3-2 nederlaag tegen OSS'20. In Oss kwam de ploeg van Rogier Veenstra vroeg op achterstand, herstelde zich en kwam op voorsprong, maar zag OSS'20 na rust tweemaal scoren waardoor GOES met nul punten naar huis moest. Naast de eerste competitieronde van 2019 in de Derde Divisie B werden er enkele oefenwedstrijden gespeeld, lees hier alle resultaten op een rij.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B Een slechte dag voor GOES dat het verschil met de zevende plek ziet oplopen, tegelijkertijd nadert de concurrentie tot op twee punten. Lees ook: GOES begint nieuwe jaar met nederlaag Oefenwedstrijden Hoofdklasser VC Vlissingen verliest met 3-0 van Zeelandia Middelburg, dat twee niveaus lager speelt. Hontenisse en HVV'24 schotelen het publiek een spannende wedstrijd voor. Clinge en BSC houden elkaar in evenwicht, bij Terneuzen - Koewacht ging het iets minder gelijk op.