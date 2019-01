Deel dit artikel:













Van tarotkaarten en aura's tot grassprietlezen bij spirituele beurs in Hulst

Wat brengt 2019 mij? In Hulst kon je dit weekend op zoek gaan naar een antwoord op die vraag, want in cultureel centrum Den Dullaert werd een spirituele en gezondheidsbeurs gehouden. Het hele weekend stond het cultuurcentrum in het teken van onder andere tarotkaarten, edelstenen, zandlezen, aura's, mediums en grassprietlezen.

Ruim dertig standhouders boden hun spirituele activiteiten aan. Ook werden er diverse lezingen en workshops gehouden op het gebied van spiritualiteit en gezondheid. Grassprietlezen Een van de trouwe standhouders op de beurs is Linda Ista. Zij doet onder meer aan grassprietlezen. In het radioprogramma Weekend legt ze uit hoe dat in zijn werk gaat: Standhouder Linda Ista legt uit hoe grasprietlezen werkt Sfeerimpressie Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de spirituele beurs. De uitzending is ook online terug te kijken. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.