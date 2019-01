Zeeland wordt wakker: uit de bocht, erfpacht en spirituele beurs

Auto vliegt uit de bocht tussen Zierikzee en de Zeelandbrug (foto: HV zeeland)

Uit de bocht

Een automobilist is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Weg naar de Val (N259 tussen Zierikzee en de Zeelandbrug. De bestuurder raakte daar rond 22.20 uur de controle over het stuur kwijt en vloog uit de bocht.

Erfpacht beƫindigd (foto: Omroep Zeeland)

Erfpacht

Bungalowbewoners van vakantiepark Marina Beach aan de Braakman in Hoek kunnen nog maar een jaar genieten van hun bungalowstaplaats. Eigenaar Oostappen Vakantieparken is niet van plan de erfpacht van de grond onder de bungalows te verlengen. Vooral voor mensen die permanent in de bungalow wonen is dit een grote schok. Zij gingen ervan uit dat ze nog jaren op deze plek konden blijven wonen.

Bezoekers en standhouder bij spirituele beurs in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Spirituele beurs

Wat brengt 2019 mij? In Hulst kon je dit weekend op zoek gaan naar een antwoord op die vraag, want in cultureel centrum Den Dullaert werd een spirituele en gezondheidsbeurs gehouden. Het hele weekend stond het cultuurcentrum in het teken van onder andere tarotkaarten, edelstenen, zandlezen, aura's, mediums en grassprietlezen.

Standbeeld van mensenredder Frans Naerebout in Vlissingen kijkt uit over de Westerschelde (foto: Tanja van Eenennaam uit Vlissingen)

Het weer:

De wind is naar het noordwesten gedraaid en blijft vandaag ook die hoek matig tot vrij krachtig doorwaaien. Er wordt daarmee frissere lucht aangevoerd dan gisteren. De temperaturen komen dan ook lager uit, met maximumwaarden rond 6 graden. Er zijn daarbij enkele buien mogelijk in Zeeland, maar tussendoor zijn er ook lange droge perioden.