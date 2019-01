Deel dit artikel:













Slachtoffer van straatroof herkent een van zijn belagers, ondanks de bivakmuts

De politie heeft een verdachte opgepakt voor een straatroof in Goes. Een 29-jarige man uit Middelburg werd gisteravond rond 22.30 uur op de Industriestraat in Goes overvallen door twee mannen die bivakmutsen droegen. De politie denkt nu een van de twee daders gevonden te hebben.

Aanhouding door de politie, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Bij de straatroof werd het slachtoffer geslagen en geschopt door de twee overvallers. Vervolgens stapten ze in een auto en reden ze weg. Een van de daders herkend Ondanks het feit dat de daders bivakmutsen droegen, heeft het slachtoffer een van zijn twee belagers herkend. Het gaat om een 63-jarige Middelburger. De politie heeft hem rond 23.45 uur in zijn eigen woning aangehouden. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De politie benadrukt dat het onderzoek naar de beroving nog in volle gang is. Zo worden er nog getuigen verhoord en ook wordt onderzocht wat er nu precies is gestolen. Zo zouden onder meer de sleutels van een voertuig zijn meegenomen door de daders.