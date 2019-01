Bergmann wil imago van Europa opkrikken met Europese Week in Middelburg

Europese vlag (foto: Rechtenvrij)

"Het is vaak een kwestie van onbekend maakt onbemind, voor veel mensen is Europa dan ook nog steeds een ver van mijn bed show. Zij hebben het idee dat die mensen in Brussel maar alles voor ons bepalen. Daar willen we met deze Europese Week verandering in brengen", legt Bergmann uit.

Extra projecten dankzij Europese subsidies

In zijn nieuwjaarstoespraak zei Bergmann afgelopen weekend al dat Middelburg allerlei extra projecten kan uitvoeren dankzij meerdere Europese subsidies. "Zo hebben we geld gekregen voor het toerisme in Arnemuiden, voor de inburgering van vluchtelingen en voor het verbeteren van fietsroutes in de stad", somt Bergmann op.

Burgemeester Harald Bergmann over Europese week in Middelburg

Toch moet ook de Middelburgse burgemeester toegeven dat Nederland meer geld afdraagt aan Europa dan dat er vanuit Brussel hierheen komt. Maar belangrijker nog dan het geld vindt hij het feit dat we hier al heel lang geen oorlog meer hebben gevoerd. "We leven hier nu al 75 jaar in vrede en dat hebben we grotendeels aan Europa te danken."

Stemmen

Daarom wordt in september extra aandacht besteed aan wat Europa allemaal voor de Middelburgers doet. Het programma van die week wordt later dit jaar bekendgemaakt. En Bergmann roept ook iedereen op om op 23 mei te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.