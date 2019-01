Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrachtwagen raakt in de slip op de A58 en belandt achterstevoren tegen de vangrail

Op de A58 is ter hoogte van Rilland een vrachtwagen in de slip geraakt en tegen de vangrail in de middenberm gereden. Vanwege de berging van beschadigde vrachtwagen is de A58 Zeeland in afgesloten. Rijkswaterstaat heeft een omleiding ingesteld.

Het ongeluk gebeurde rond 09.05 uur. De chauffeur raakte door onbekende oorzaak met zijn vrachtwagen in de rechterberm, raakte in een slip en kwam aan de linkerzijde van de weg in de middenberm achterstevoren tegen de vangrail tot stilstand. De chauffeur is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Weg afgesloten Het verkeer werd in eerste instantie langs het ongeluk geleid, alleen de linkerrijstrook was dicht. Rond 10.30 uur werd de weg alsnog volledig afgesloten, zodat een bergingsbedrijf de beschadigde vrachtwagen uit de berm kon trekken. Tegen 11.00 uur stond de vrachtwagen weer op het asfalt. Ook daarna blijft de weg nog even dicht, zodat de vrachtwagen veilig tegen de rijrichting in kon worden weggesleept. Vrachtwagen belandt achterstevoren tegen de vangrail in de middenberm van de A58 (foto: HV Zeeland) Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.