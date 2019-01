Zelfstandige ondernemers helpen zieke collega's toch aan een boterham

In één jaar tijd zijn er in Zeeland zes broodfondsen bijgekomen. De teller staat nu op elf. Aangesloten ondernemers steken elke maand geld in het fonds. Als één van hen ziek raakt, krijgen ze uit het fonds een schikking. Daar zitten wel beperkingen aan vast. De zieken krijgen maximaal twee jaar een schikking. De hoogte van uitbetaling is gebaseerd op het geld dat een ondernemer maandelijks in het fonds steekt.

Meer bekendheid voor het broodfonds heeft ervoor gezorgd dat meer zzp'ers zich hebben aangesloten. Ook het groeiend aantal zelfstandige ondernemers in Zeeland heeft bijgedragen aan de groei.

Zzp'ers in Zeeland

Jaar Totaal aantal zzp'ers 2014 18.958 2015 19.912 2016 20.513 2017 21.279 2018 22.355 bron: KvK

Manuella Vernimmen is voorzitter van broodfonds Neuzenaartje in Zeeuws-Vlaanderen. Ze is zelfstandig ondernemer en heeft twee bedrijven. Ook zij merkt dat er meer mensen geïnteresseerd zijn in broodfondsen "Ik ben nu betrokken bij twee fondsen in de regio. Die zitten al helemaal vol, dus zijn we bezig met een nieuw fonds."

In elk broodfonds zitten zo'n vijftig ondernemers. Vernimmen heeft zelf nog geen beroep gedaan op een schikking, maar anderen wel. "Een aannemer die van een krukje is gevallen, bijvoorbeeld. Hij kon een paar maanden niet werken en was dus heel blij dat hij via het broodfonds geld kreeg. Niet elke ondernemer komt in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dus dan is dit een mooi alternatief."

Meer broodfondsen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Broodfondsen in Zeeland Opgericht in 2014

Zeeuwse Knip (Bevelanden)

Zeeuwse Vlegel (Bevelanden) Opgericht in 2015

Neuzenaartje (Zeeuws-Vlaanderen) Opgericht in 2017

Westerschelde (Zeeuws-Vlaanderen)

Jikkemiene (Walcheren) Opgericht in 2018

Waardevol (Bevelanden)

Zuunig op Mekaar (Walcheren)

Zeeuws Broodfonds (Bevelanden)

De Vakman 4-all (Tholen)

Schouwen-Duiveland (Schouwen-Duiveland)

Schouwse Bolus (Schouwen-Duiveland)

Het is volgend Verminnen wel belangrijk om elkaar te vertrouwen. "We kennen elke ondernemer die in het broodfonds zit persoonlijk. Dat moet ook wel, want als iemand zegt ziek te zijn, moeten we daar blind op kunnen vertrouwen."

In februari gaat het nieuwe broodfonds van start waar Vernimmen bij betrokken is. "Ook dat fonds zit inmiddels zo goed als vol."