In ziekenhuis ZorgSaam kan binnenkort weer met contant geld betaald worden

Contant geld, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De kantine in het ziekenhuis is van het cateringbedrijf Albron. De cliëntenraad was niet blij met het besluit van Albron om alleen pin te accepteren. Voorzitter van de cliëntenraad Jaap Bos is blij dat er binnenkort weer met contant geld betaald kan worden. Zij hebben de afgelopen maanden erg hun best gedaan om ervoor te zorgen dat het contant geld weer wordt geaccepteerd.

Wettig betaalmiddel

Bos begrijpt wel dat de kantine geen contant geld wil vanwege de veiligheid en hygiëne, maar contant geld is en blijft een wettig betaalmiddel en moet volgens hem daarom 'gewoon' geaccepteerd worden. "Er zijn patiënten en bezoekers die om de een of andere reden niet met de pin betalen." De kantine moet toegankelijk zijn voor iedereen, vindt de cliëntenraad.

Ook de partij 50PLUS heeft zich over dit onderwerp uitgesproken. In een brief aan de directie van ZorgSaam meldt de partij dat meerdere ouderen de 50PLUS-fractie hebben benaderd met een klacht over deze situatie.