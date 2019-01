Ook Triggerfinger en Davina Michelle op Vestrock

Triggerfinger op Pinkpop in 2018 (foto: ANP)

Acht jaar geleden was Triggerfinger de eerste grote headliner van het festival in 2011. Triggerfinger bestaat uit drie muzikanten uit Antwerpen en Lier. I Follow Rivers uit 2012 was hun grootste hit tot nu toe.

Tiende editie

Met de tiende editie van het muziekfestival in Hulst en het 20-jarig bestaan van de band vond de organisatie van Vestrock dit samen een mooie aanleiding om de Belgische band opnieuw uit te nodigen.

Davina Michelle - Duurt te lang

De Rotterdamse zangeres Davina Michelle is een bekende YouTube-zangeres. Haar bekendheid groeide door haar deelname aan het tv-programma Beste Zangers van Nederland. Vorige week schreef ze nog Nederlandse hitgeschiedenis met haar nummer Duurt te Lang door elf weken op 1 in de Top-40 te staan; ze brak daarmee het record van Céline Dion

Navarone met Roman

De Nijmeegse band Navarone, met Middelburger Roman Huijbreghs in de de gelederen, stond in 2015 ook al op podium in Hulst. Op dit moment doet de band mee aan The Voice of Holland. Vorige week vrijdag mocht de band door naar de volgende ronde.

Naast deze drie namen komen ook Sophie Francis, The Wood Burning Savages, Broken Witt Rebels, From Inside en T!M Ned naar het muziekfestival van 31 mei tot en met 2 juni.

