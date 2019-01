Hier wonen de wanbetalers van zorgpremie

Geen zorgpremie betaald? Kinderen krijgen geen bril. (foto: Images Money)

Er is wel een afname in Vlissingen, maar met 780 inwoners die een half jaar of langer hun zorgpremie niet meer hebben betaald is Vlissingen nog steeds koploper in Zeeland, ook relatief. De landelijke daling is vooral te danken aan het vriendelijkere incasso-beleid van de verzekeringsmaatschappijen, zegt Michiel Blom van Zorgverzekeringslijn.nl: "De verzekeraars laten zich nu van hun zachte kant zien, en dat werkt." Hij kan niet verklaren waarom er in enkele Zeeuwse plaatsen toch weer een stijging is.

Kaart

Ga met de muis over de kaart om te zien hoe het in jouw gemeente is gesteld met wanbetalers. Je kunt ook kiezen: welke groep wanbetalers is waar het sterkst vertegenwoordigd? De percentages lopen het hoogst op bij mensen met een bijstandsuitkering, met name in Vlissingen en Tholen.

Toch staan de Zeeuwen met minder op de lat dan andere Nederlanders, van wie 1,7 procent wanbetaler is, het Zeeuwse gemiddelde is 1,1 procent. Inwoners van Rotterdam staan bovenaan de landelijke ranglijst, die van Vlissingen komen pas op plaats 33. Veerenaren staan op plaats 387, de op één na laagste plaats van Nederland.

Gezinnen met kinderen

Het aantal Zeeuwse wanbetalers mét kinderen in is vier jaar tijd gedaald van 1940 naar 1180 gezinnen. Die gezinnen kunnen als het moet met hun kinderen wel naar een huisarts, apotheek of het ziekenhuis. Het wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij, maar uitsluitend datgene wat in de basispakket zit. Om voor je kinderen een bril of een beugel te krijgen en in de meeste gevallen ook fysiotherapie, heb je een aanvullende verzekering nodig en die vervalt al snel voor mensen die hun premie niet betalen. De meeste van die gezinnen, namelijk 240, wonen in Terneuzen en Vlissingen komt met 230 gezinnen op de tweede plaats in Zeeland.

"Dan lopen die kinderen zorg mis, als hun papa of mama in de wanbetalersregeling zit', aldus Michiel Blom,'maar ook speciale kindertherapieën, zoals stottertherapie, wordt al na drie of vier maanden betalingsachterstand niet meer door een verzekeringsmaatschappij betaald."

(foto: Omroep Zeeland)

De afname van het aantal wanbetalers verklaart Blom voor een deel vanuit de aantrekkende economie. De mensen hebben meer geld. Maar de verzekeringsmaatschappijen doen er ook wat aan, zegt Blom. "Halverwege 2016 is het voor mensen makkelijker gemaakt om uit de wanbetalersregeling te komen. Ze worden gevraagd om opnieuw premie te gaan betalen en daarna de schuld die ze hebben af te gaan lossen. Dan hoeven ze geen boete te betalen en ze staan ook niet langer meer als wanbetaler geregistreerd."

Ook wordt er beter samengewerkt met gemeentebesturen, zodat het makkelijker wordt om de wanbetalers via de schuldhulpverlening te helpen. Met name in grote gemeenten, waar voldoende mankracht voor begeleiding is, levert dat een daling op.