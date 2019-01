Hoger beroep: eis 25 jaar cel voor 'martelmoord' op 86-jarige Axelaar

(foto: Omroep Zeeland)

De 86-jarige John Smidt uit Axel werd in oktober 2012 dood in een sloot gevonden vlak bij Westdorpe. De bejaarde man was met kracht tegen het hoofd geslagen en zeventien keer in zijn hart en longen gestoken. Om zijn pincode te ontfutselen was er in zijn oor gesneden en waren zijn vingers bijna gebroken.

De twee verdachten kregen in 2015 jarenlange celstraffen opgelegd voor de moord. De toen 34-jarige verdachte moest 25 jaar de cel in, de 38-jarige 15 jaar. De jongste verdachte (toen 34, nu 38 jaar) is in hoger beroep gegaan.

Gewelddadige moord op hoogbejaarde weerloze man

Het vervolgonderzoek, de verklaringen van getuigen en de verklaring van de man die niet in hoger beroep is gegaan, zijn voor het OM voldoende bewijs dat de man schuldig is.

Een gemiddelde afrekening in het criminele circuit vindt op een humanere wijze plaats." advocaat-generaal in Den Bosch

De advocaat-generaal sprak tijdens de zaak vandaag zijn afschuw uit over de gewelddadige moord. "En dat tegen een hoogbejaarde weerloze man. Het geweld heeft zich in meerdere bedrijven voltrokken, waarbij het slachtoffer tussentijds in zijn auto is vervoerd. Een gemiddelde afrekening in het criminele circuit vindt op een humanere wijze plaats."

Volgens het OM verdient de verdachte een hogere straf dan de man die al bekend heeft. "Zijn houding tijdens het proces en de rolverdeling tussen hem en de andere man speelt daarbij een rol", aldus de advocaat-generaal. "Maar ook de maatschappij moet worden beschermd, omdat volgens rapporten van het Pieter Baan Centrum de kans op herhaling hoog is."

