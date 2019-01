Anderhalf miljoen euro om Zeeland van (genoeg) zoet water te voorzien

Een boer bekeek de schade aan zijn gewassen afgelopen zomer. (foto: Omroep Zeeland)

Het geld komt voor de helft uit provinciegelden, de andere helft bestaat uit Europese subsidies. De eerste cheque, 650.000 euro, was voor de Waterhouderij Walcheren. Zeven boeren tussen Serooskerke, Vrouwenpolder en Oostkapelle hebben samen met de provincie en het waterschap een kennisprogramma opgezet om de regionale zoetwatersituatie te optimaliseren. Ze willen bijvoorbeeld meer water op gaan vangen in de ondergrond.

Cheque 2, met een bedrag van 500.000 euro, ging naar het project DeltaDrip, een drainage waarmee het land bedruppeld wordt in plaats van beregend. "Waardoor je minder water nodig hebt om je gewas van water te voorzien", vertelt gedeputeerde Ben de Reu. De Nederlandse Fruittelers Organisatie nam de laatste cheque in ontvangst. De organisatie krijgt 264.500 euro voor het project Meer Fruit met minder Water.

Wij zijn gewend om bij wateroverlast zo snel mogelijk al het overtollige rioolwater in de Schelde te loodsen. " Gedeputeerde Ben de Reu

"We hebben echt zorgen over de toekomst", zegt gedeputeerde Ben de Reu. "Hoe blijven we in de toekomst over voldoende zoet water beschikken?" De provincie probeert daarom aan de ene kant de vraag naar zoet water terug te dringen en aan de andere kant het aanbod te vergroten.

Vooruitziende blik

De Reu noemt als voorbeeld het water vasthouden tijdens stortbuien, zodat het bij droogte ingezet kan worden. "Wij zijn gewend om bij wateroverlast zo snel mogelijk al het overtollige rioolwater in de Schelde te lozen. Dat is onze primaire reactie als je in een polderland woont. Maar als je het vijf weken later nodig hebt bij droogte, moet je nadenken: kunnen we het langer vastzetten?"

De drie cheques. (foto: Omroep Zeeland)

De droogte van afgelopen zomer is niet de reden achter de cheques. "Dit zijn geen nieuwe projecten", zegt De Reu. "De droogte maakt wel duidelijk hoe nodig het is. We hadden een vooruitziende blik: we zullen iets moeten bedenken om in de toekomst over voldoende zoet water te kunnen beschikken."