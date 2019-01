Van SGP naar Partij voor Zeeland: Koopman geeft niet op

Hij zoekt zijn kiezers nu op aan andere kant van het politieke spectrum. Voor de waterschapsverkiezingen in maart staat Koopman voor de Partij voor Zeeland op de lijst. Over die opmerkelijke stap vertelt hij Marike Konings op zijn favoriete plek:

De SGP stroomt bij Koopman door zijn bloed. Zijn opa en pa waren wethouder in Smerdiek en Tholen voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. Ook waren ze Statenlid en Waterschapsbestuurder. Koopman volgde in hun voetsporen. Hij was twaalf jaar lang raadslid op Tholen en zat 23 jaar bij het Waterschap, ook voor de SGP.

Gedwongen afscheid

Maart 2018 volgde een gedwongen afscheid van zijn raadswerk. Koopman kwam niet door de selectie voor de lijst van de SGP op Tholen. "Ze wilden verjongen. Dat vond ik prima, maar waarom niet met mij erbij? Ik voelde me nog niet oud." Het bestuur en de selectiecommissie waren onverbiddelijk. Er was geen plaats meer voor Koopman op de lijst.

Netjes afronden

Eerst wist hij niet goed wat hij er mee aan moest. Hij ging een moeilijke periode door. Hoe kon de partij waar hij zich zo voor in had gezet hem zo laten vallen? Maar vroegtijdig vertrekken, dat past niet bij hem. "Ik wilde het afmaken, gewoon netjes zijn en doen."

Het favoriete plekje van Chris Koopman, de dijk bij Smerdiek (foto: Omroep Zeeland)

Koopman nam zich voor zich op zijn vele soorten van vrijwilligerswerk te gaan storten. Zo draait hij, als enige man, diensten bij het hospice van Tholen. "Zorgen, maar ook af en toe gewoon iemands hand vast houden. Het is zo'n dankbaar werk." Verder is hij bij de Nederlandse Patiëntenvereniging betrokken en bij milieu informatiepunt Scaldis Naturalis. Ook is hij actief jutter. Niet om de spullen te houden, maar om de natuur op te schonen. Voor al dat werk kreeg hij in 2015 een lintje.

Politiek bleef trekken

Maar de politiek trok aan hem. Hij kreeg, naar eigen zeggen, veel aanbiedingen voor een plek op de lijst. Zowel voor de verkiezingen van Provinciale Staten als voor het Waterschap. Het werd het laatste. En dan voor de Partij voor Zeeland.

Zijn verklaring voor de opmerkelijke overstap. "De Partij voor Zeeland biedt me een vierde plek op de lijst aan. Er zitten er nu drie al in het bestuur, dus ik maak een reële kans." En over het verschil in politieke opvattingen maakt hij zich totaal niet druk. "In de 23 jaar dat ik voor het waterschap in het bestuur zat, heb ik slechts één keer een principiële kwestie gehad. Dat ging over de controle van dijken hier op Smerdiek op zondag. Daar heb ik toen wel een punt van gemaakt."

Koopman heeft het liever over één van zijn speerpunten: de zoetwatervoorziening in Zeeland. "Daar hoop ik me echt voor in te gaan zetten. Dat de boeren hier, maar ook op andere plekken in Zeeland de komende jaren zoet water kunnen blijven gebruiken voor hun land."

Koopman ademt de frisse lucht aan de dijk bij Smerdiek nog eens goed in. "Het komt er op neer dat ik me wil blijven inzetten voor de mensen. Zolang ik gezond blijf."