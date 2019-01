Lange zomer bezorgt KNRM handenvol werk

Zeiljacht op strekdam (foto: KNRM Hansweert)

Landelijk voeren de redders bijna 20 procent vaker uit. Breskens, Cadzand, Hansweert en Veere volgden deze trend en rukten allemaal vaker uit dan in 2017. De redders van Neeltje Jans (-10 procent) en Westkapelle (-28 procent) moesten juist minder vaak in actie komen.

Aantal keer dat de KNRM uitgerukt is in 2018 en 2017

Acties 2018 2017 Breskens 60 46 Cadzand 34 25 Hansweert 29 24 Neeltje Jans 79 88 Veere 71 59 Westkapelle 34 47 Totaal 307 289

De reddingsacties in Zeeland betroffen vooral problemen met zeil- of motorboten en kitesurfers in de problemen. Ook worden de vrijwilligers van de KNRM vaak ingezet bij zoekacties naar vermissingen op zee, medische hulpverlening op het water of aan wal en voor het vervoer van slachtoffers of hulpdiensten over het strand met het kusthulpvoertuig.

Het drukke jaar woog af en toe zwaar op de redders. Zo schrijft de KNRM Veere op Facebook: "Zo werd er in 2018 gezocht naar vermiste duikers, moest er op een dag meerdere keren in actie gekomen worden i.v.m. zeer dichte mist, was er een medische evacuatie vanaf een zeiljacht, en werd er hulp verleend aan een zwemmer met hartklachten."