Zeeland wordt wakker: medicijntekort, wereldkampioenvogels en 307 KNRM-acties

Pillen (foto: Adam)

Medicijntekort

Ruim 700 medicijnen zijn niet leverbaar. Dat is ook in Zeeland merkbaar. Apothekers in de provincie verkopen nog geen 'nee', maar mensen krijgen wel minder pillen mee naar huis dan ze gewend zijn.

Zeeland heeft er wereldkampioenen bij (foto: Omroep Zeeland)

Wereldkampioenen

Negen Zeeuwen sleepten afgelopen weekend elf wereldtitels binnen met hun vogels op het wereldkampioenschap Mondial 2019 in Zwolle. Aan het kampioenschap deden 25.000 vogels mee.

Lees ook:

KNRM in actie (foto: KNRM)

Zeeuwse redders 307 keer in actie

De warme, en vooral lange, zomer van 2018 was een drukke voor de Zeeuwse KNRM. In totaal moesten de zes reddingsstations 307 keer uitrukken, achttien keer vaker dan het jaar ervoor.

Lees ook:

Avondgloren in Vlissingen (foto: Tanja van Eenennaam)

Het weer

De bewolking overheerst vandaag, maar het blijft wel droog. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Vanavond kan er wat motregen vallen. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.