Medicijntekort treft ook Zeeuwse patiënten

Dat komt volgens Ben van Impelen van Apotheek Middelburg doordat veel medicijnproducenten zijn gefuseerd en er dus minder verschillende medicijnen op de markt komen. "Dat betekent ook dat mensen niet meer pillen krijgen voor twee maanden, maar voor maar één maand. Dat brengt ook extra kosten mee voor die mensen, en een extra tocht naar de apotheker. Dat is gewoon vervelend."

Een oorzaak van het tekort aan medicijnen komt ook voort uit het feit dat medicijnen in Nederland erg goedkoop zijn in vergelijking met de rest van de wereld. Medicijnproducenten kiezen daarom voor andere landen om medicijnen te verkopen waardoor er hier een tekort aan medicijnen ontstaat.

Lade vol medicijnen in een apotheek (foto: ANP)

Veel medicijnen worden tegenwoordig ook in verre landen gemaakt, vroeger gebeurde dat veel meer in Europa. Als medicijnen gemaakt worden in bijvoorbeeld China en er gaat iets mis in het transport, dat ontstaat hier een tekort.

"En als een bepaald medicijn tegen bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk niet meer leverbaar is, krijgt de patiënt een ander medicijn, maar dan moet wel onderzocht worden of de patiënt tegen dat medicijn kan. Dat moet eerst met een arts onderzocht worden, dat kost ook weer tijd," zegt Van Impelen.

