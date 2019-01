'Middelburg moet afstand nemen van Nashville-verklaring'

GroenLinks in Middelburg wil dat de gemeente de Nashville-verklaring afwijst (foto: Omroep Zeeland)

GroenLinks-raadslid Leny van den Heuvel vindt de Nashville-verklaring discriminerend. "We gaan weer terug in de tijd", zegt ze in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker. "We hebben een college waar ook een SGP-wethouder zit. En het is de SGP-voorman die de verklaring getekend heeft. Wij willen van het college horen of ze hier afstand van willen nemen."

Iedereen moet mening kunnen geven

Van den Heuvel wil dat het college in gesprek gaat met kerken. Het Middelburgse raadslid vindt het een lastige kwestie, maar hoopt met de raadsvragen een punt te maken. "Iedereen moet zijn of haar mening kunnen geven in Nederland. En dan vinden wij dat de kerk daar ook een beetje rekening mee mag houden."

Vorige week riep de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring ook een tegenreactie in Zeeland op. De Zeeuwse fracties van de PvdA, SP, VVD, GroenLinks, 50PLUS en D66 deden via een gezamenlijk manifest een oproep om zich ferm en duidelijk uit te spreken tegen de boodschap van de Nashville-verklaring.

Predikant niet welkom

Eén van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, dominee Maarten Klaassen van de Hervormde gemeente in Arnemuiden, was afgelopen zondag niet welkom als predikant in Gorinchem. Ook na de ophef staat hij achter zijn handtekening onder het document. "Ik sta voor mijn overtuiging en ik vind dat ik ook het recht heb om die overtuiging uit te spreken, binnen de grenzen van de wet."

