School maakt zich zorgen over bijbaantjes leerlingen: 'burn-out klachten nemen toe'

Scheldemond College (foto: Omroep Zeeland)

In de brief zegt de school dat het in havo 4 niet ongewoon is dat een leerling naast school ook nog twintig uur in de week werkt. De uren die een leerling buiten school werkt, gaan ten koste van de tijd die wordt besteed aan schoolwerk en soms ook het creëren van een rustmoment, meldt de school in de brief. "Als vervolgens de schoolprestaties tegenvallen, levert dat weer extra druk op."

Veertig uur per week voor schoolwerk

Het Scheldemond College wijst ouders en verzorgers ook op regels die de overheid heeft opgesteld om te voorkomen dat een bijbaan te zwaar wordt voor jongeren. De overheid gaat ervan uit dat havo of vwo leerlingen gemiddeld veertig uur aan schoolwerk besteden.

"Wij voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om u op de hoogte te brengen van onze zorgen over het aantal uren dat een leerling werkt naast school", aldus het Scheldemond College in de brief. Het is zeer waarschijnlijk dat schoolprestaties eronder lijden, maar de school zegt ook te merken dat het aantal jongeren met burn-out verschijnselen toeneemt.