Natasja kwam in een opvanghuis terecht: 'Ik ben hier helemaal opgebloeid!'

Eén van de bewoners die het thuis niet meer trok en bij Bron van Hoop terechtkwam is Natasja Terol uit Kamperland. "Ik woonde alleen en was eigenlijk best eenzaam. Ik raak snel depressief en was op een gegeven moment ingestort."

Begeleid wonen

Inmiddels woont Natasja Terol acht maanden in het opvanghuis en dat bevalt haar goed. "Ik ben hier helemaal opgebloeid! Er is altijd iemand voor een praatje of we doen samen een spelletje. Binnenkort ga ik begeleid wonen."

Natasja Terol heeft veel baat gehad bij het wonen in het opvanghuis (foto: Omroep Zeeland)

Het opvanghuis telt elf kamers, waar op dit moment vijftien mensen worden opgevangen. Bijzonder is dat ook de begeleiders met hun gezinnen inwonend zijn. Eén van hen is Frank van Veen. "Werk en privé lopen bij ons door elkaar. Dat geeft een totaal andere sfeer. Net als de bewoners betalen wij ook gewoon huur. We doen dit vrijwillig en hebben inkomsten door andere werkzaamheden."

Christelijke visie

Stichting Bron van Hoop werkt vanuit een christelijke visie, wat overigens niet betekent dat moslims of niet-gelovigen niet welkom zijn. "We lopen met iedereen die dat nodig heeft een stukje op en helpen ze om hun problemen aan te pakken."

Eén van de kinderen die in het opvanghuis woont (foto: Omroep Zeeland)

Een droom voor komend jaar is een grotere keuken, vertelt begeleider Frank van Veen. "Die is wat klein voor vijftien mensen. Daarvoor zijn geld en handen nodig. Ook willen we graag zonnepanelen om het pand duurzamer te maken."

Tienjarig bestaan?

Op de vraag of Bron van Hoop haar tienjarig bestaan hoopt te vieren over nog eens vijf jaar, heeft Frank van Veen geen eenduidig antwoord. "Aan de ene kant wel, dit is de mooiste manier van leven die er is. Aan de andere kant hoop ik dat het niet nodig is, maar in de praktijk blijkt dat de vraag alleen maar groter wordt."