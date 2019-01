Dit internationale bedrijf is de suikeroom van Serooskerke

Directeur en eigenaar Léon Overdulve noemt de investeringen in Serooskerke 'sociaal ondernemen'. "We proberen een stimulans te geven aan het dorp", zegt hij. "Dat is goed voor het dorp én goed voor het bedrijf. Een aantrekkelijke woonomgeving helpt ons om hoogopgeleide medewerkers uit de Randstad naar Zeeland te halen, en die kunnen we goed gebruiken."

Van schoolplein tot pannakooi

De directeur van de plaatselijke basisschool, Jacco Onderdijk, is maar wat blij met de steun van OOS. "Ze hebben bijvoorbeeld het schoolplein aangepakt, een pannakooi neergezet en nieuw lesmateriaal gekocht", zegt hij. "En ze financieren de naschoolse opvang. Die is gratis voor werkende ouders, ook in de vakantie."

Mede door de hulp van OOS groeit het aantal leerlingen weer. "We zijn een tijdje bang geweest voor de toekomst van onze school, maar nu trekt het aantal leerlingen weer aan", aldus Onderdijk.

"We proberen zo ook de krimp van Serooskerke tegen te gaan", zegt Overdulve. "We denken bijvoorbeeld mee over een nieuw zwembad. Daar willen we substantieel aan bijdragen. Maar we zijn geen Sinterklaas, we kijken per project of het werkt. Als het niet werkt, pakken we gewoon iets anders op." Als alle plannen doorgaan waar OOS bij betrokken is, steekt het bedrijf meer dan een miljoen euro in het dorp.

Gecompliceerde jeugd

Léon Overdulve wil hiermee absoluut geen 'invloed kopen', hij heeft juist een persoonlijke drijfveer om veel voor het dorp en de jeugd te doen. "Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen goed les krijgen en ook leuk les krijgen. Mijn eigen jeugd was best wel gecompliceerd, en dat speelt zeker een rol."

Overdulve Offshore Services, OOS International, heeft een eigen vloot van werkschepen die ondersteuning bieden aan de olie- en gasindustrie. Het bedrijf heeft meer dan 300 medewerkers en opereert internationaal. Het bedrijf sleepte in 2014 een groot contract in de wacht voor het renoveren van boorplatforms in Brazilië. Sindsdien is het bedrijf alleen maar groter geworden. Op dit moment laat OOS in China voor honderden miljoenen nieuwe werkschepen bouwen met behulp van Chinese investeerders.

OOS heeft volgens het CDA in april al laten weten mee te willen betalen aan de verbetering van het zwembad, en de komst van een verenigingsgebouw en schaatsbaan. Maar burgemeester en wethouders hebben daar nog steeds niet op gereageerd, zegt het CDA. De CDA-fractie in Veere heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Volgens een woordvoerder van de gemeente Veere heeft het te maken met de komst van een nieuw college, en loopt er nog een discussie over de begroting voor multifunctionele kernen in de gemeente, waaronder die in Serooskerke.

Lees ook: