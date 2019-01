Nieuwdorp en Van Aerde nemen afscheid van elkaar

Trainerscarrousel Amateurvoetbal (foto: OZ)

Sinds vorig seizoen is Romeo van Aerde de trainer bij Nieuwdorp. Van Aerde nam toen het stokje over van Huib Meerman. Op dit moment staat Nieuwdorp op de twaalfde plaats in de 2e klasse E.

Vorig seizoen eindigde Nieuwdorp onder leiding van Van Aerde op de negende plek.

