Opgestapte James: 'GOES komt financiële afspraken niet na'

Roycel James is opgestapt bij voetbalvereniging GOES (foto: Orange Pictures)

James ging afgelopen zondag niet mee met de selectie van GOES naar Oss voor de uitwedstrijd tegen OSS'20 (3-2 nederlaag). Hij informeerde trainer Rogier Veenstra hierover. Omdat Veenstra al veel spelers mist vanwege blessures, was het gevolg dat er met Jesse Bank slechts één fitte speler op de bank zat. Smits was niet op de hoogte van de afwezigheid van James.

'Niet de enige'

Roycel James zegt nu af te wachten tot de club de afspraken nakomt. Of er een gesprek komt weet hij niet. "Ik vind het jammer, want ik heb het naar mijn zin bij GOES. Ik voetbal graag met de jongens en ook met de trainer heb ik een goede band. Maar ik vind dat afspraken nagekomen moeten worden. Ik heb vorig seizoen bij Halsteren al meegemaakt dat dat niet het geval was en nu weer. Nu pik ik het niet meer."

Volgens James is hij niet de enige speler van GOES die niet krijgt waar hij recht op heeft. "Maar ik ben tot nu toe de enige die zijn mond open doet."