Keeperstrainer Hoegee stapt op bij FC Dordrecht

Rody Hoegee is per direct vertrokken bij FC Dordrecht (foto: FC Dordrecht)

Hoegee was sinds 2013 keeperstrainer bij FC Dordrecht en werkte jaren samen met de dit seizoen ontslagen trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg. Hoegee kwam in het verleden als keeper uit voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en SC Cambuur. Hij was ook Nederlands jeugdinternational. Na zijn loopbaan als speler was hij een jaar keeperstrainer in de jeugd bij Feyenoord.