Fitsch sluit 'na goed gesprek' weer aan bij Hoek

Hoek-verdediger Lionel Fitsch is geblesseerd (foto: Orange Pictures)

Fitsch speelde voor de winterstop vrijwel alle wedstrijd onder trainer Dennis de Nooijer, maar moest bij de eerste wedstrijd onder diens opvolger genoegen nemen met een plaats op de bank. Vandenheede verklaarde na de wedstrijd met Harkemase Boys voor de camera van Omroep Zeeland dat Fitsch aan had gegeven dat hij ziek was, maar er was duidelijk meer aan de hand. Nu zijn de plooien volgens Lambert weer glad gestreken.

Daniel Akindayini in duel met twee spelers van Zwaluwen (foto: Orange Pictures)

Akindayini

Ander goed nieuws voor Hoek is dat aanvaller Daniel Akindayini terug is gekeerd op het trainingsveld. De Engelsman kampte maandenlang met een achillespeesblessure, maar kan nu weer met de groep meetrainen. Vorig seizoen scoorde Akindayini, zeker in zijn beginperiode, aan de lopende band voor Hoek dat toen nog in de hoofdklasse speelde.