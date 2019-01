Van een scootmobiel in zee tot een ufo-melding en een spookschip: hier rukte de KNRM in 2018 voor uit

De bemanning van de KNRM Neeltje Jans haalde de zwarte ballon uit het water. (foto: KNRM Neeltje Jans)

Een ufo in de Oosterschelde

De meest opvallende 'reddingsactie' uit 2018 is ongetwijfeld die van de KNRM Neeltje Jans half april. Op meerdere plekken in Zeeland zagen mensen een soort grote zwarte ballon overvliegen die van vorm leek te veranderen. Uiteindelijk viste de KNRM het mysterieuze ding rond 21.30 uur uit de Oosterschelde.

Helaas, het was geen ufo -ja, er waren echt mensen die melding deden bij het Belgisch UFO-meldpunt- en ook geen weerballon. Het bleek om een kunstproject te gaan. De Argentijnse kunstenaar Tomás Saraceno had eerder die dag twee zwarte ballonnen op de Markt in Brugge opgelaten.

De stuurloze surfer kon zich maar net vastklampen aan de boei VH11 (foto: KNRM Breskens)

Vastgeklampt aan boei VH11

De KNRM moest in 2018 ook regelmatig uitrukken voor surfers in de problemen. Zo troffen de redders van de KNRM-post in Breskens een 16-jarige windsurfer in de Westerschelde aan, vastgeklampt aan boei VH11. De jongen was zijn mast kwijtgeraakt en werd stuurloos meegetrokken door de stroming.

Pech met rondvaartboot (foto: HV Zeeland)

Hoeveel mensen?!

Evacueren doen de redders van de KNRM vaker, maar we kunnen ons voorstellen dat de vrijwilligers van post Neeltje Jans toch even achter hun oren hebben gekrabd toen ze op zaterdag 24 februari 81 mensen van een rondvaartboot moesten halen. De motor was uitgevallen.

De spookboot lag midden in de vaarweg. (foto: KNRM Veere)

Spookschip

Nee, het was niet de Vliegende Hollander die de KNRM op 7 augustus op het Veerse Meer aantrof. Het zeilbootje dobberde midden in de vaargeul met niemand aan boord. Het lag volgens de KNRM min of meer voor anker. Navraag bij andere watersporters in de directe omgeving leverde geen extra informatie op. Aan het einde van de dag meldde de KNRM dat de eigenaar gevonden was.

Het bootje dreef het hoofdvaarwater van de zeeschepen in. (foto: KNRM Breskens)

Peddelen tussen de zeeschepen

Ieder jaar onderschatten mensen de wind en stroming in de Zeeuwse wateren. Zo dreven twee meiden op 18 september met hun rubberbootje af naar het hoofdwater van de zeeschepen. Door de harde aflandige wind en stroming lukte het ze niet om op eigen kracht terug op het strand te komen.

Het gebeurt ook dat mensen bewust de vaargeul opzoeken met alle gevaren van dien. Op 26 juli plukte de Vlissingse strandwacht twee kanovaarders van het midden van de Westerschelde. Naar eigen zeggen gingen ze zo ver de zee op, omdat ze onder de indruk waren van de vele zeeschepen.

Politieauto kopje onder

Pech voor een politieagent in Renesse. Hij wilde een voetganger van de zandplaat redden, maar had waarschijnlijk zelf ook niet in de gaten dat het water zó snel opkwam. De agent en de voetganger konden zwemmend naar de kant komen, maar de auto van de politieagent ging wel kopje onder. De KNRM probeerde het voertuig weer los te trekken, maar kreeg dat bij opkomend water niet voor elkaar. Bij laag water kon de politieauto wel losgetrokken worden.

Zoekactie gestart na vinden van scootmobiel in zee (foto: Provicom)

Zoeken voor niks

Soms rukt de KNRM voor niets uit. Denk bijvoorbeeld aan de nepmelding op 20 december die de Kustwacht tienduizenden euro's kostte. Meestal gaat het om goedbedoelde meldingen. Zo werd er op 12 november een scootmobiel in zee gevonden bij het Banjaardstrand in Kamperland. De eigenaar werd een paar uur later in goede gezondheid gevonden.

Of de vuurpijl die in de avond van 2 juni werd afgestoken en ervoor zorgden dat de redders van Breskens, Cadzand en Westkapelle pas halverwege de nacht in hun bed lagen. Er werd geen schip in nood gevonden.

