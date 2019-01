Schouwen-Duiveland: 3 ton voor uitbreiding Watersnoodmuseum

Voormalig restaurant Vierbannen (foto: Omroep Zeeland)

Ook wordt een akkoord van de gemeenteraad gevraagd om als gemeente garant te staan voor de lening van 1,2 miljoen euro van het museum bij de Waterschapsbank. Het zogenoemde Vijfde Caisson wil het Watersnoodmuseum gaan gebruiken om de brasserie en de kantoren onder te brengen. Ook krijgt het museum met het voormalige restaurant de ruimte om congressen, bijeenkomsten en seminars te houden.

Waterveiligheid

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wil, met steun van de provincie Zeeland, graag een Nationaal Kenniscentrum voor hedendaagse waterveiligheid en klimaatverandering zijn.

Restaurant De Vierbannen sloot half 2018 de deuren. De directe aanleiding was een personeelstekort, maar het liep al langer niet zo lekker met het restaurant, onder meer vanwege het vertrek van chef-kok Wouter Kik in 2017. In augustus sloot De Vierbannen definitief de deuren.

De vrijgekomen ruimte in de huidige vier caissons van het Watersnoodmuseum, door de verhuizing van de brasserie en de kantoren, wordt gebruikt voor de Verhalenbibliotheek uit te breiden. Ook komt er een nieuw tentoonstellingsonderdeel: de Verhalen van Waterbouwers, over de makers van historische bouwwerken in en rondom het water, zoals Johan van Veen, Cornelis Lely, Johannis de Rijke en Cornelis Vermuyden.

