Middelbare school stuurt zeven leerlingen weg

Middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee (foto: Facebook Pieter Zeeman)

De jongeren zijn officieel geschorst voor een langere periode, maar mogen in principe niet meer terugkomen op de middelbare school." Dat kan ik maar onder één voorwaarde toestaan: ze moeten los zijn van het gebruik van middelen en het gezag van de school aanvaarden. Maar dat is niet zo snel aantoonbaar", zegt de rector.

Problemen spelen al langer

De problemen met deze groep leerlingen spelen al langer. Door met ze te praten, ze te begeleiden en bij te staan hoopte de school het tij te keren. Maar ze bleven volgens de rector problematisch gedrag vertonen. "Dan heb ik het niet over ingewikkeld tienergedrag. Ze hadden echt lak aan het gezag van de school. Dat kan ik echt niet tolereren."

Van der Gaag voelt zich verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige en fijne leeromgeving. "Die veiligheid was in het geding. Je wilt niet dat andere leerlingen ermee in aanraking komen. We kregen zelfs klachten van leerlingen dat ze niet meer door de poort durfden. We hebben er weken gestaan en zijn in gesprek gegaan met de jongeren maar het heeft niet geleid tot verandering van het gedrag."

Wegsturen moeilijke beslissing

Voor de school was het een moeilijke beslissing om de leerlingen weg te sturen. "Het zijn kwetsbare kinderen. Maar we hebben ons ook afgevraagd of ze hier wel op hun plek zijn of dat ze ergens anders beter verder kunnen gaan." Op dit moment worden ze opgevangen door stichting TROTS (Thuiszitters-Re-integreren-Opleiden-Terug in de Samenleving). Daar krijgen ze nuttige dagbesteding aangeboden.

Ondertussen zoekt de school voor elke leerling naar een passend ontwikkelingsaanbod, waarin scholing en zorg samen komen. Dat kan betekenen dat ze terecht komen op een andere middelbare school of in een leer-werktraject waarbij ze één dag theorieles volgen. Die les zal dan niet bij de Pieter Zeeman gevolgd kunnen worden. "We spannen ons ervoor in dat deze jongeren goed terecht komen. Binnen de schoolmuren zijn ze niet meer welkom, maar we laten ze niet los", zegt de rector.

De kluisjescontroles op de Pieter Zeeman in Zierikzee (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Van der Gaag trad anderhalf jaar geleden aan als rector. In maart 2018 liet hij al een drugsactie uitvoeren op school waarbij drugshonden langs kluisjes gingen. Toen zijn er al jongeren aangesproken, waaronder ook de nu weggestuurde leerlingen. Ook toen zijn er een aantal leerlingen geschorst.

De rector ziet het niet als een probleem van de school, maar als een probleem van de samenleving van Schouwen-Duiveland. "We werken als school al enkele jaren samen met het jeugdloket van de gemeente, de gemeente zelf, Indigo-preventie, de SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio) en de politie aan deze problematiek. Wij krijgen deze jongeren in huis, maar wij maken hier uit wat de manieren zijn. Naar mijn mening is er in het verleden te veel een gedoogcultuur geweest, om leerlingen binnen te houden. Maar een veilig schoolklimaat heeft bij mij prioriteit. Daarom is nu zo'n zware maartregel nodig."